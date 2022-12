Após cravar últimos campeões, vidente prevê o hexa do Brasil no Catar

Por Redação - Redação 41

O vidente paraibano Michael Bruno, de 39 anos, acertou as seleções que viriam a ser campeãs das Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. E para 2022, ele apontou o título do Brasil no Mundial deste ano, que está sendo realizado no Catar. As informações são do ge.

O agente de turismo e professor de Mídias Digitais no ensino fundamental disse que baseia suas previsões em acontecimentos políticos e sociais de cada país.

A previsão do ‘Vidente das Copas’, como ele mesmo se intitula, é de que, apesar da ‘Copa atípica’ e ‘com muitas zebras’, o Brasil vai levantar a taça em 18 de dezembro, no Lusail Stadium, contra a França, atual campeã.

“O Brasil vem passando por várias turbulências na política e na economia, e nada mais justo para recuperar a moral que uma conquista de Copa aconteça, um fenômeno social capaz de reunir e reaproximar famílias e desafetos”, disse.

O vidente ainda cravou o caminho do hexa em todo o restante da competição. Segundo ele, nas oitavas de final, o Brasil enfrentará o Uruguai, depois, nas quartas, a rival será a Espanha, e nas semifinais a vaga na final será garantida contra a Holanda.

