Anchieta tem ampla programação esportiva para o verão 2023; confira

No decorrer do mês haverá aulas de dança nas praias, conforme um cronograma.

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude, preparou uma vasta programação para o verão 2023. No dia 04 de janeiro será a abertura da Arena de Verão, com rodada do Campeonato de Beach Soccer.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No decorrer do mês haverá aulas de dança nas praias, conforme um cronograma. A primeira dança irá ocorrer na Praia Central, no dia 04, a partir das 18h30. Haverá aulas nas praias Costa Azul, Ubu e Castelhanos.

Em janeiro também serão promovidos outros eventos esportivos, como a Travessia Aquática, Caminhada de Aventura Descobrindo Anchieta, Campeonato de Altinha e de Futevôlei.

CALENDÁRIO ESPORTIVO JANEIRO/2023 | ANCHIETA ES

Continua depois da publicidade

Dia 04/01

Abertura da Arena Verão 2023 18h30

Rodada Camp. de Beach Soccer (Arena Verão)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Dançando na Praia Central, às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 05/01

Rodada Camp. de Beach Soccer

Dançando na Praia Costa Azul às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 06/01

Rodada Camp. de Beach Soccer

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 07/01

Travessia Aquática (A Gazeta)

Dia 08/01

Campeonato Aberto de Altinha (Arena Verão)

Dia 09/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia UBU às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 10/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 11/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 12/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 13/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Central às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 14/01

Caminha de Aventura “Descobrindo Anchieta” Expedição Pedras (Iriri/Coqueiro)

Dia 15/01

Dançando na praia Praia do coqueiro (Aulão) – (Prof. Tassiano)

Circuito Anchieta de Frescobol

Dia 16/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 17/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 18/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 19/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa azul às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 20/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 21/01

Corrida de Verão (Ubu)

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Dia 22/01

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Dia 23/01

Rodada Camp. de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 24/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 25/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 26/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa azul às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 27/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 28/01

Aberto de Futevôlei Open (Arena Verão)

Dia 29/01

Futevôlei Amador (Arena Verão)

Futevôlei Amador Dupla Mista (Arena Verão)

Dia 30/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 31/01

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 01/02

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro as 18h30 (Prof. Tassiano)

Dia 02/02

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 03/02

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.