Aluno da Rede Municipal de Vargem Alta é medalha de ouro na OBMEP 2022

Por Redação - Redação

Calebe Arantes Abílio, de 14 anos, estudante do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Prosperidade, no interior de Vargem Alta, conquistou a medalha de ouro na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2022. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 20 de dezembro.

Calebe é morador localidade de Vila Esperança e considerado um prodígio quando se trata de números, já tendo ganhado uma medalha de prata na OBMEP 2021.

Além de bom em matemática, Calebe também é um empreendedor. O adolescente cultiva em uma estufa no quintal de casa mais de 200 tipos de suculentas e cactos. Quem quiser conhecer seu trabalho, basta acessar seu perfil no instagram @abbasuculentas.

O professor de matemática de Calebe, Alessandro Carrozzino Werneck, também foi premiado na OBMEP 2022, recebendo um diploma e ganhando um livro de apoio à formação matemática.

Cabe destacar o trabalho das professoras da PIC-OBEMEP, Natália Bernardo Nunes e a Isabela Yabe Martinez, que o prepararam para enfrentar essa prova, com treinando durante todo o ano, por meio de aulas semanais.

O professor Welson Nascimento Junior, que foi o professor de matemática de Calebe no ano passado na EMEB Prosperidade, tem um papel importante nesta conquista, pois partiu do seu olhar, de que “Calebe é fora da curva”, despertando no menino o interesse em fazer a prova preparando para a prova em 2021.

A plataforma americana de estudos, Khan Academy, também auxiliou Calebe no ano de 2019, que estudou matérias do 5°, 6° e 7° anos de matemática, e onde ele recorre para estudar. Uma ótima opção de estudo, sendo on-line e gratuita. Fica a dica.

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta parabeniza Cabele, seu professor de matemática e todos os profissionais da EMEB Prosperidade pela conquista. Tal resultado comprovaram a excelência da aprendizagem nas escolas da rede municipal.

Sobre a OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais: Estimular e promover o estudo da Matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

