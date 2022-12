Agora é lei: Festa da Penha é patrimônio cultural do Espírito Santo

A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil

Prestes a completar 453 anos de existência, uma das maiores e mais antigas festas religiosas do Brasil, a Festa da Penha, agora é patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. O reconhecimento foi publicado nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do Estado, por meio da Lei 11.721, assinada pelo governador Renato Casagrande. O governo sancionou a lei, decretada pela Assembleia Legislativa, que já está em vigor.

“Para nós é uma alegria e um reconhecimento da grandeza histórica da festa em homenagem à padroeira do Estado, que leva milhares e milhares de pessoas às ruas todos os anos. Para além da fé inquestionável do seu povo, a cada ano o evento mostra sua amplitude cultural: está em obras de arte, pinturas em murais e em manifestações culturais espontâneas, tendo ainda em sua programação apresentações culturais e musicais que valorizam nossa identidade. A nova lei é sem dúvida um reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma inspiração para fazermos um evento cada vez melhor e mais abrangente. Nossa gratidão ao governador e deputados pela aprovação da lei”, diz frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e membro da Comissão Organizadora do evento.

A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. A próxima edição será entre os dias 9 e 17 de abril e terá como tema “Com Maria, Chamados a Servir”, conforme divulgado em lançamento oficial da edição 2023 do evento, no último dia 8 de dezembro.

O evento é realizado todos os anos pela Comissão Organizadora da Festa da Penha, formada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, com apoio de patrocinadores, parceiros e voluntários.

