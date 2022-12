Advogada atropelada por motorista bêbado apresenta melhoras

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 0

A advogada Karina Vaillant Farias, de 26 anos, que foi atropelada por um motorista embriagado no início da manhã deste domingo (18) em Cachoeiro de Itapemirim, tem apresentado melhoras em seu quadro de saúde.

Segundo informações da família, ela continua internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas os médicos estão diminuindo a sedação progressivamente e ela tem respondido bem aos estímulos. “Os testes de reflexo e de testa foram bons, o que significa que, mesmo em coma induzido, não indica lesão cerebral. É uma luta diária agora! Estamos confiantes! Deus é pai!”, ressaltou Alex Vaillant Farias, irmão de Karina.

Após audiência de Custódia, juíza mantém prisão de motorista

O motorista de 46 anos, preso em flagrante e que confessou ter atropelado Karina, passou por uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (20) em Cachoeiro, em que a juíza responsável pelo caso manteve a prisão preventiva. Segundo a polícia, o homem não possui CNH e o carro envolvido no acidente está com documentação atrasada.

Ele foi indiciado no art. 303 do Código Penal, por lesão corporal grave, causada por veículo automotor, cuja pena varia de 2 a 5 anos, com agravante de estar sob efeito etílico e não prestar socorro à vítima.

O acidente

A advogada Karina Vaillant Farias foi atropelada no início da manhã de domingo (18), próximo ao trevo que dá acesso à BR-101. Karina é corredora, membro do Grupo Édipo Running, e neste domingo, estava participando do ‘Desafio 300k de Verão’, que consiste na corrida de Cachoeiro até Marataízes.

O acidente aconteceu quando a corredora se aproximava do trevo da Safra. Segundo informações do irmão da vítima, o também advogado Alex Vaillant Farias, um motorista embriagado invadiu a contramão e atropelou a moça no acostamento. Em seguida, fugiu sem prestar socorro.

Karina foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Logo após o acidente, amigos de Karina se mobilizaram em busca de informações para localizar o autor do atropelamento. Pouco tempo depois, o motorista foi localizado dormindo dentro do carro, próximo ao trevo de Presidente Kennedy.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista não possui CNH e o teste do bafômetro, realizado no DPJ apontou 0,78 mg/l de álcool no sangue, o que configura crime de trânsito. O veículo envolvido no acidente está com documentação atrasada e foi encaminhado para o pátio do Detran.

Doação de sangue

Karina Vaillant Farias está internada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Amigos e familiares da advogada fazendo uma campanha, pedindo doação de sangue, de qualquer tipo. A campanha é um pedido do próprio hospital, que se encontra com o estoque muito reduzido. Nesta época do ano as doações caem bastante, então, quem puder doar, basta se dirigir à Santa Casa.

