Adolescente com deficiência é vítima de estupro em Atílio Vivácqua

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 0

Advertisement

Advertisement

Um homem de 43 anos está sendo procurado pela polícia, suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, em via pública, na noite desse domingo (18). O caso aconteceu por volta das 21h da noite, na localidade de Flexeiras, zona rural de Atílio Vivácqua.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe se deslocou até a localidade, após uma denúncia. Assim que chegaram, representantes do Conselho Tutelar já estavam no local.

Os militares então, fizeram contato com uma testemunha, que disse ter presenciado a cena. Contou ter visto o homem – já identificado – estuprando a adolescente, em uma rua. A vítima chorava muito e tentava se desvencilhar do agressor.

Ao ver o homem, o criminoso começou a correr e fugiu. Em seguida, os policiais juntamente com os conselheiros, fizeram contato com a mãe da vítima, entretanto, a mulher teria dito que a história era mentira e que nada tinha acontecido com a filha. Apesar disso, as equipes perceberam que a garota estava muito assustada e, diante do fato, ela foi encaminhada para a casa acolhedora de Atílio Vivácqua.

Continua depois da publicidade

O crime por si só já é revoltante, entretanto, se torna ainda mais brutal pois a vítima é muda, ou seja, não conseguia gritar ou pedir por ajuda.

A PM ainda fez patrulhamento nas imediações da residência da vítima, mas o acusado não foi localizado.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.