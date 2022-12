Ações itinerantes em Cachoeiro empregaram mais de 280 pessoas em 2022

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Ao longo de 2022, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro de Itapemirim investiu em ações voltadas para aproximar cidadãos e cidadãs de vagas profissionais disponíveis no mercado de trabalho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com o Balcão de Empregos, realizado em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine) e a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a pasta percorreu diversas regiões e garantiu emprego para 286 pessoas.

De acordo com a Semdec, a ação visa, também, inserir pessoas no sistema do Sine, para que possam ser chamadas para futuras oportunidades, de acordo com seus respectivos perfis profissionais.

Neste ano, o Balcão de Empregos esteve presente nos bairros Gilson Carone, Coramara, Rubem Braga, Zumbi, Alto Zumbi, Rui Pinto Bandeira, Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima), Centro, Paraíso e no distrito de Itaoca. Além disso, a ação foi promovida, também, durante a 16ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro, em julho.

Continua depois da publicidade

“Realizamos um mapeamento das regiões do município que mais precisam dessa ação, que tem, como principal objetivo, auxiliar o cidadão a ingressar no mercado de trabalho e, assim, poder garantir o seu sustento e de seus familiares”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

Capacitações

Além de investir em ações de inserção de moradores no mercado de trabalho, a Semdec promoveu, em 2022, diversas capacitações profissionais, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Ao todo, 414 pessoas participaram de cursos nas mais diversas áreas, como administração; operação em computadores; manicure e pedicure; cuidados com de idosos; e depilação

Advertisement

Continua depois da publicidade

“As capacitações são importantes ferramentas para qualificarmos o cidadão a alcançar uma oportunidade profissional, ou, até mesmo, se aperfeiçoar na área que já atua. Planejamos, em 2023, ampliar a oferta desses cursos, visando alcançar cada vez mais pessoas”, finaliza o secretário.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.