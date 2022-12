Ação recolhe mais de meia tonelada de óleo das praias no Norte do ES

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

O ICMBio, por meio da Base Avançada do Centro TAMAR de Guriri, em São Mateus, Espírito Santo, com a parceria da Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (IEMA), da Reserva Biológica de Sooretama (ICMBio) e da empresa Norte Recicla tem promovido, desde o final de novembro, a limpeza de 32 Km de praias da Ilha de Guriri, municípios de Conceição da Barra e de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Em 15 dias de trabalho de campo, foram recolhidos 538 quilos de óleo na forma de fragmentos (vestígios esparsos).

Advertisement

Continua depois da publicidade

As articulações necessárias para o recolhimento do óleo tiveram início dia 15 de outubro, com a orientação da Divisão de Emergências Ambientais do ICMBio. Neste dia, o ICMBio constatou a presença de fragmentos de óleo nas praias ao norte e ao sul da Ilha de Guriri. Os balneários desses municípios estão em plena temporada de desova das tartarugas marinhas, que teve início dia 23 de setembro e com 153 ninhos de tartarugas já contabilizados até a dia 15 de dezembro.

Desde outubro, a equipe da Base Avançada do Centro TAMAR de Guriri tem monitorado 32 km de praia da Ilha de Guriri, registrando no aplicativo do CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) os vestígios esparsos do óleo que chegou às praias. Estão sendo encontrados desde fragmentos pequenos do tamanho de um botão até fragmentos maiores de 20 cm, aproximadamente. Segundo a analista ambiental que coordena a Base do Centro TAMAR de Guriri, Kelly Bonach, os fragmentos de óleo apresentam-se endurecidos por fora (aspecto de borracha), mas pegajosos e brilhantes por dentro.

“A ação de campo protagonizada pelo Centro TAMAR/ICMBio vem complementar o trabalho da Prefeitura Municipal de São Mateus, que tem recolhido o óleo do trecho urbano de praia mais visitado pela população. Desta forma, está sendo possível recolher a maior parte do óleo que tem sido remobilizado sobre as praias, pela ação das marés, em toda a Ilha de Guriri.” explica Kelly Bonach.

Continua depois da publicidade

Como a Ilha de Guriri é uma área prioritária para a conservação de tartarugas marinhas no Brasil e está inserida nos municípios de São Mateus e de Conceição da Barra, um grupo de 10 pessoas das comunidades de Barreiras e de Barra Nova foi mobilizado para a ação de recolhimento do óleo das praias.

Este grupo foi dividido em dois trechos de praias da Ilha de Guriri: trecho sul, que vai da foz do rio Cricaré em Barra Nova, São Mateus, até um ponto próximo à praia central do Balneário de Guriri; e trecho norte, que vai do parque aquático Guriri Beach até a foz do rio Cricaré em Conceição da Barra, englobando a APA de Conceição da Barra.

As equipes de agentes de campo deslocam-se uma média de 2 a 3 km por dia, durante a maré baixa, coletando os resíduos de óleo. No dia seguinte, a equipe continua a partir do ponto onde parou no dia anterior. Terminada a limpeza de todo o trecho, a equipe retorna ao ponto inicial e recomeça o recolhimento de novos fragmentos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A coleta do resíduo está sendo feita com rastelos, pás, sacos plásticos, baldes e carrinhos de mão. Os agentes de campo utilizam luvas, botas, bonés e capas de chuva, quando necessário. A armazenagem do material recolhido está sendo feita em tambores metálicos, temporariamente depositados na Base do Centro TAMAR de Guriri.

A ação está sendo possível graças à logística promovida pela Divisão de Emergências Ambientais do ICMBio (viabilização de agentes de campo, aquisição de materiais e combustível) e pelo Centro TAMAR (veículo e equipe), com o valioso apoio da APA de Conceição da Barra/IEMA (equipe, veículo e combustível), da REBIO de Sooretama/ICMBio (veículo) e da empresa Norte Recicla (combustível).

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.