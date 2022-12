Futuro ministro diz que Lula decidirá na hora sobre desfilar em carro aberto

Por Estadão - Estadão 0

O futuro ministro da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS), disse que o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidirá no momento se desfilará de carro aberto durante a posse neste domingo.

“Lula vai levar em consideração muita coisa. Vai olhar para o céu, para dar uma olhada em como está o clima, vai saber as informações do serviço de inteligência, segurança, também como ele vai estar se sentindo”, disse Pimenta a jornalistas na tarde deste sábado. “Uma decisão que ele vai tomar na hora, vai depender do momento, sentir a vontade e disposição de poder estar no carro aberto ou não.”

Questionado sobre quem deve entregar a faixa presidencial para Lula, o futuro Secom disse que essa “é uma outra decisão”.

“É um momento simbólico, é difícil ter uma pessoa às vezes que possa simbolizar o povo brasileiro na sua plenitude, na sua diversidade, na medida que aquelas representações institucionais que deveriam fazer não vão estar presentes”, disse Pimenta, em referência à viagem do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, onde passará a virada do ano. “Talvez a gente tenha que achar uma forma de fazer um somatório de representações para que isso, de alguma forma, tenha um sentido simbólico”, comentou.

Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

