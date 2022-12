Mbappé supera Haaland, Lewandowski e Benzema e é o artilheiro de 2022

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Vice-campeão do mundo com a França na Copa do Catar, Kylian Mbappé terminou o ano de 2022 como o principal artilheiro do planeta, superando nomes como os de Erling Haaland, Karim Benzema e Lionel Messi. O francês marcou 56 gols, dez a mais do que o atacante do Manchester City, segundo no quesito.

Continua depois da publicidade

A lista ainda conta com Germán Cano (Fluminense), com 44, Robert Lewandowski (Bayern de Munique, Barcelona e Polônia), autor de 42 gols, Mehdi Taremi (Porto e Irã), e Christopher Nkunku (RB Leipzig e França), ambos com 37, e Lionel Messi (PSG e Argentina), com 35, assim como Harry Kane (Tottenham e Inglaterra), Karim Benzema (Real Madrid e França) e Ricardo Gomes (Partizan).

Mbappé fez 44 gols pelo PSG em 2022 e 12 pela França, sendo oito apenas na Copa do Mundo, competição na qual acabou com a chuteira de ouro. Esse foi o ano que mais vezes o francês balançou as redes.

Chamou a atenção a ausência de brasileiros na lista. Neymar foi quem mais chegou perto do top-10, ao marcar em 32 oportunidades. Pedro, do Flamengo, fez 30 gols na temporada, contra 22 de Vinícius Júnior.

Continua depois da publicidade

Confira os artilheiros de 2022: 1 – Kylian Mbappé – 56 gols; 2 – Erling Haaland – 46 gols; 3 – Germán Cano – 44 gols; 4 – Robert Lewandowski – 42 gols; 5 – Mehdi Taremi – 37 gols; 5 – Christopher Nkunku – 37 gols; 7 – Harry Kane (ING, Tottenham) – 35 gols; 7 – Lionel Messi – 35 gols; 7 – Karin Benzema – 35 gols e 7 – Ricardo Gomes – 35 gols.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.