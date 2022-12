PM retira manifestante que criou confusão em frente a hotel onde está Lula

Por Estadão - Estadão 0

Um homem criou neste sábado, 31, uma confusão em frente ao hotel onde o presidente eleito e diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado, em Brasília. O homem mostrou o dedo do meio a apoiadores do petista e foi retirado pela Polícia Militar (PM).

De acordo com as pessoas que estavam no local, o homem xingou os manifestantes, que retornaram com um coro de “Fora”.

O manifestante contrário saiu por ordem dos policiais e foi levado pelo braço.

Militantes petistas começaram a se posicionar em frente ao hotel por volta das 10h30. Com bandeiras, camisetas e bonés vermelhos, os apoiadores cantavam “Olê, olê, olê, olá, Lula” e entoavam “Lula guerreiro do povo brasileiro”.

Houve uma dispersão por volta da hora do almoço, quando choveu na capital brasileira. Contudo, o local próximo ao hotel voltou a acumular apoiadores por volta das 15 horas.

De acordo com a PM, há mais de 450 militantes.

Durante o dia, houve movimentação de representantes de embaixadas que chegaram ao hotel para se reunir com o presidente diplomado.

Até agora, chegaram integrantes do Canadá, Chile, Alemanha, Rússia, Guiné Bissau, Espanha, Coreia do Sul e Japão. Ainda espera-se a chegada do representante da embaixada dos Estados Unidos.

