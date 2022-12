LaLiga responde Vinícius Junior após críticas por falta de medidas contra racismo

Por Estadão - Estadão 0

Após criticar à LaLiga por supostamente fazer “vista grossa” em casos de racismo, o brasileiro Vinícius Júnior recebeu uma resposta do presidente da entidade, Javier Tebas, via redes sociais. O dirigente reprovou a conduta do atacante do Real Madrid e prometeu trabalhar para evitar novas injúrias raciais em jogos do Campeonato Espanhol.

“A LaLiga combate o racismo há anos. Vini Jr é injusto e não é verdade publicar que a LaLiga não faz nada contra o racismo. Se informe melhor. Estamos à sua disposição para que TODOS JUNTOS, possamos caminhar na mesma direção”, afirmou o dirigente.

A resposta de Javier Tebas não ficou restrita apenas às críticas de Vinícius Junior. Ele compartilhou uma nota da entidade na qual lista várias denúncias de racismo.

“Antes da publicação de Vinicius Jr, jogador do Real Madrid, que usou as redes sociais para fazer um comentário em que critica a falta de medidas de ação da LaLiga no combate ao racismo, a LaLiga detectou insultos racistas de alguém, das bancadas do estádio Zorrilla, publicado nas redes sociais. Esses eventos serão denunciados à Comissão Antiviolência e à Procuradoria de Crimes de Ódio, como já foi feito em outras ocasiões em que a LaLiga, após investigar comportamentos racistas dentro e fora dos estádios, liderou a luta contra esse tipo de ato”, disse a nota.

A La Liga afirmou também que os casos de racismo são averiguados pela Procuradoria do Ódio da entidade desde a temporada 2018/19. Na lista, foram apresentados seis casos de racismo no Campeonato Espanhol, sendo três deles direcionados a Vinícius Júnior, o último originou todo esse debate entre entidade e jogador.

Na vitória sobre o Valladolid, na última sexta-feira, foram atirados na direção de Vinícius Júnior vários objetos, um deles acabou sendo chutado pelo jogador. Foram identificados também gritos de “macaco” e “negro de m…”, além de outros insultos.

