Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirma presença no velório de Pelé

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou neste sábado que virá ao Brasil para participar do velório de Pelé, que começará na segunda-feira na Vila Belmiro. O dirigente chegará a Santos junto com o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, e da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira, Infantino enviou carta de condolências à CBF expressando a “tristeza e emoção do luto que se abateu sobre o futebol mundial”. No texto, o presidente da Fifa definiu Pelé como “embaixador do Brasil, do futebol, herói nacional e ícone mundial”. “Por estas e muitas outras razões, ele é o Rei, Lenda entre Lendas, imortal”, escreveu o dirigente.

Clubes e associações de futebol do mundo inteiro têm realizado homenagens a Pelé. No Brasil, assim que a morte dele foi confirmada, o presidente da CBF prometeu realizar “todas as homenagens possíveis”. Neste sábado, uma imagem de Pelé com o braço direito erguido foi instalada na fachada da sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

A foto icônica do Rei do Futebol se estende pelos quatro andares do prédio, e traz as inscrições “eterno” e “rei”, além do ano de nascimento do Atleta do Século ao lado do símbolo de infinito.

Continua depois da publicidade

A homenagem estava prevista para ser instalada desde quinta-feira, dia da morte do Rei, mas devido ao mau tempo a instalação precisou ser adiada. A adesivagem foi feita sobre vidros e contou com a atuação de alpinistas.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.