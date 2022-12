Presidente do Santos desiste de imortalizar a camisa 10 em homenagem a Pelé

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Andrés Rueda, presidente do Santos, desistiu da ideia de aposentar a camisa 10 do clube em homenagem a Pelé. Após anunciar que respeitaria um pedido da família e pediria para que o conselho deliberativo do clube se organizasse para imortalizar a numeração, o mandatário do Alvinegro Praiano optou por respeitar o desejo do próprio Rei do Futebol, de acordo com o site ge.com.

Continua depois da publicidade

Em 2017, em entrevista para o Canal Desimpedidos do Youtube, Pelé foi questionado pelo apresentador “Bolívia” sobre o que pensava do Santos imortalizar a camisa 10 do clube em sua homenagem e não demorou para falar o que pensava sobre o assunto. “É melhor deixar o número 10 porque assim o pessoal nunca vai esquecer”, disse Pelé.

Por conta disso, Andrés Rueda optou por não seguir com o processo para imortalizar a camisa 10 do Santos em homenagem póstuma ao Rei do Futebol. Além disso, o ato administrativo feito pelo presidente para que o uso da numeração fosse suspenso até a decisão do conselho deliberativo também foi retirado. Desta forma, o número 10 da equipe santista abrirá a temporada de 2023 disponível para o elenco.

VELÓRIO

Continua depois da publicidade

Após um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé morreu por falência múltipla dos órgãos na última quinta-feira (29). O velório do Rei do Futebol acontecerá na Vila Belmiro, estádio do Santos, na próxima segunda-feira (2). A cerimônia será aberta ao público a partir das 10h da manhã e seguirá assim até as 10h de terça-feira (3).

Após este período, o corpo de Pelé seguirá pelas ruas de Santos, passará pela casa da mãe do Rei do Futebol, que fica no canal 6 da cidade, e será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.