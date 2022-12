Ao menos 130 mil já compraram passagens para réveillon, diz MetrôRio

Por Estadão - Estadão 0

Pelo menos 130 mil pessoas irão à festa de ano novo em Copacabana, na zona sul do Rio, usando o Metrô, conforme a concessionária que opera o sistema de transporte. Segundo a MetrôRio, esse é o número de bilhetes especiais vendidos até por volta das 15 horas deste sábado. Tradicionalmente, para organizar o fluxo de passageiros, a operadora do Metrô do Rio vende bilhetes especiais para o réveillon, válidos apenas para determinadas faixas de horário.

Conforme a concessionária, já estão esgotados os bilhetes especiais para as faixas de 20 horas às 21 horas e de 21 horas às 22 horas. Ainda há bilhetes para as demais faixas de horário – as passagens especiais são vendidas apenas na estação Carioca, uma das principais do sistema, que fica no Centro.

A operação especial da MetrôRio começará às 19 horas. A partir desse horário, os passageiros só poderão usar o sistema de transporte com os bilhetes especiais – não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) e nem o pagamento por aproximação (NFC). A operação especial vai até 5 horas de domingo.

“Para a operação de réveillon, a concessionária reforçará o quadro de funcionários e contará com orientadores de fluxo prestando informações à população. Além disso, haverá o apoio da Polícia Militar e vigilância permanente. Às 5h do dia 01/01, a operação especial se encerra e todos os cartões do MetrôRio, o Riocard e o pagamento por aproximação voltarão a valer em todas as 41 estações”, diz a nota divulgada pela MetrôRio.

A Linha 1 do Metrô do Rio tem três estações em Copacabana: Cardeal Arcoverde, mais próxima do Leme, Siqueira Campos e Cantagalo, mais próxima aos limites entre o bairro e Ipanema.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

