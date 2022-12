Apesar da guerra, algumas famílias ucranianas se reúnem para o ano novo

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Para milhões de ucranianos, muitos deles sob bombardeios russos e enfrentando escassez de energia e água, as celebrações do ano novo serão silenciadas enquanto a guerra provocada pela Rússia, que já dura mais de dez meses, continua sem fim à vista. Mas para algumas famílias, é uma chance de se reunir, mesmo que brevemente, depois de um longo período separados.

Continua depois da publicidade

Na estação ferroviária central de Kiev, na manhã deste sábado, 31, Mykyta, ainda de uniforme, segurava um buquê de rosas com força enquanto esperava na plataforma 9 a chegada de sua esposa Valeriia da Polônia. Ele não a via há seis meses.

“Na verdade, foi muito difícil, sabe, esperar tanto tempo”, disse ele depois de abraçar e beijar Valeriia.

Perto dali, outro soldado, Vasyl Khomko, de 42 anos, conheceu alegremente sua filha Yana e reencontrou sua esposa Galyna. Ambas moram na Eslováquia devido à guerra, mas voltaram a Kiev para passar a véspera de ano novo juntos.

Continua depois da publicidade

O clima contrastava fortemente com o vivenciado há dez meses, quando as famílias foram dilaceradas pela invasão russa da Ucrânia.

Em fevereiro deste ano, pais, maridos e filhos tiveram que ficar para trás enquanto suas esposas, mães e filhas embarcavam em trens com crianças pequenas em busca de segurança fora do país. Cenas de despedidas chorosas marcaram as telas de televisão e as primeiras páginas dos jornais em todo o mundo.

Mas no último dia do ano marcado pela guerra brutal, muitos voltaram à capital para passar o réveillon com seus entes queridos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Como os ataques russos continuam a atingir o fornecimento de energia, deixando milhões sem eletricidade, não são esperadas grandes comemorações e um toque de recolher será aplicado quando o relógio tocar no ano novo. Mas para a maioria dos ucranianos estar junto com suas famílias já é um luxo.

Valeriia primeiro buscou refúgio do conflito na Espanha, mas depois se mudou para a Polônia. Questionada sobre quais eram seus planos para a véspera de ano novo, ela respondeu simplesmente: “Só para ficarem juntos”.

O casal se recusou a compartilhar o sobrenome por motivos de segurança, já que Mykyta tem lutado na linha de frente no sul e no leste da Ucrânia.

Na plataforma 8, outro jovem casal se reuniu. A estudante universitária Arseniia Kolomiiets, de 23 anos, mora na Itália. Apesar de desejar ver seu namorado Daniel Liashchenko em Kiev, ela estava com medo de mísseis russos e ataques de drones.

“Decidi que (ter) medo é uma parte, mas estar com os entes queridos nas férias é a parte mais importante. Então, superei meu medo e aqui estou agora”, disse.

Embora não tenham eletricidade em casa, Liashchenko disse que estava ansioso para receber 2023 junto com sua família e seu gato.

Em uma tentativa de garantir que os moradores tenham luz durante as comemorações, o governo regional da província de Odesa, no sudoeste da Ucrânia, planeja limitar o trabalho das indústrias com maior consumo de energia até a virada do ano.

O chefe regional, Maksym Marchenko, fez o anúncio na sexta-feira, 30, via Telegram, e disse que os engenheiros de energia da província usaram todos os meios possíveis para “eliminar as consequências” da barragem de ataques da Rússia à Ucrânia na quinta-feira, 29, e restabelecer o fornecimento de energia.

Em Kiev, os ataques recentes deixaram muitos nervosos, sem saber se o céu estará calmo no último dia do ano.

“Esperamos que não haja surpresas”, disse Natalya Kontonenko, que viajou da Finlândia. Foi a primeira vez que ela viu seu irmão Serhii Kontonenko desde que a invasão em grande escala começou em 24 de fevereiro. Serhii e outros parentes viajaram para Kiev para encontrar Natalya.

“Não estamos preocupados com a eletricidade, porque estamos juntos e isso acho que é o mais importante”, disse.

Uma onda de bombardeios atingiu a Ucrânia neste sábado, incluindo Kiev, a capital, onde pelo menos uma pessoa foi morta e várias ficaram feridas, segundo autoridades locais.

“De acordo com os primeiros relatos, uma pessoa foi morta no bairro de Solomiansky. Várias pessoas ficaram feridas”, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.

As autoridades ucranianas também relataram destruição e incêndios em Mykolaiv, no sul, e em Khmelnitsky, no oeste do país.

(Com agências internacionais)

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.