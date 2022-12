Presidente do Real Madrid classifica Pelé como o 'melhor' de todos os tempos

Por Estadão - Estadão 0

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, aumentou a lista de personalidades que enumeram elogios a Pelé, morto na última quinta-feira. O dirigente afirmou, nesta sexta-feira, que o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira foi o ‘melhor’ de todos os tempos.

“Com as dificuldades das transmissões de televisão naquela época, eu o vi. Todo mundo disse que ele é o Rei, o melhor, e eu me somo a esses adjetivos. É um dia triste, mas, ao mesmo tempo, estamos contentes porque podemos

apreciá-lo”, disse o dirigente à plataforma DAZN antes do início da partida entre Valladolid e Real Madrid.

No Estádio José Zorrilla, com a presença de Ronaldo Fenômeno, presidente do Valladolid, imagens de Pelé apareceram nos telões, causando aplausos de todos os torcedores presentes.

Os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e o atacante Rodrygo, no banco de reservas, foi flagrado muito emocionado. Titular, Vinícius Júnior fechou os olhos durante as homenagens, em tom de lamento pelo falecimento do Rei.

O Real Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0, com dois gols do atacante francês Karim Benzema, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe merengue assumiu a liderança da competição.

