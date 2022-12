'Nossa cupida', escreve produtor em foto com Humberto Carrão e Regina Casé

Por Estadão - Estadão 0

Thales Junqueira, produtor audiovisual, causou frisson nas redes sociais nesta sexta-feira, 31, depois de publicar uma foto ao lado de Caetano Veloso, Humberto Carrão e Regina Casé. Na legenda, o cineasta escreveu: “Nossa cupida @reginacase ?? @caetanoveloso @humbertocarrao”.

Essas duas palavras já foram suficientes para inundar a internet de comentários sobre um suposto namoro entre Thales e Humberto. Os dois estão em Salvador, onde passarão o réveillon. Na imagem, eles estão na casa de Caetano Veloso. O produtor também publicou stories do evento.

Na quarta-feira, 28, Humberto Carrão também publicou uma foto ao lado do produtor e de Regina Casé. Eles estavam no Pelourinho. Nos comentários, a atriz escreveu: “Tão bom amores meus ”. Em seus perfis no Instagram, os dois deixaram outros rastros que fortaleceram as suspeitas dos internautas.

Há três semanas, o ator publicou uma foto abraçado a Thales na Sapucaí, no Rio. Na legenda, escreveu: “Brilhante ê! Viva meu amor @thalesjunqueiraa!”. Já, em um carrossel postado nesta quinta, 29, por Thales, Humberto aparece com a mão na perna do produtor.

Humberto Carrão era casado com a atriz Chandely Braz. Os dois ficaram juntos por dez anos e anunciaram o fim da relação em agosto deste ano. Thales Junqueira é produtor audiovisual e diretor de arte. Trabalhou em obras como Aquarius, filme de Kleber Mendonça Filho em que Carrão interpretou o corretor Diego Bonfim, e Que Horas Ela Volta?, longa de Anna Muylaert protagonizado por Regina Casé.

