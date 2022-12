Bolsas da Ásia fecham dia em alta, mas encerram 2022 com perdas de 2 dígitos

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 30, acompanhando a recuperação de Wall Street, mas quase todas encerraram 2022 com perdas de dois dígitos em meio a preocupações com o impacto da covid-19 na economia chinesa, a guerra da Rússia na Ucrânia e agressivas elevações de juros nos EUA e na Europa.

Continua depois da publicidade

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,51% nesta sexta, a 3.089,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,37%, a 1.975,61 pontos. No acumulado do ano, porém, os índices sofreram quedas de 15% e 22%, respectivamente.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 0,20% nesta sexta, a 19.781,41 pontos, mas terminou 2022 com baixa de 15% em relação ao fim do ano passado.

Em Tóquio, o Nikkei ficou estável nos negócios desta sexta, em 26.094,50 pontos. Ao longo do ano, o índice japonês sofreu perdas de 9,37%.

Continua depois da publicidade

Já o Taiex subiu 0,37% em Taiwan, mas chegou ao fim de 2022 com perdas de quase 23%.

O mercado sul-coreano, que não operou nesta sexta em função do feriado de ano novo, acumulou queda de 25% este ano.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York tiveram ganhos robustos, revertendo perdas do dia anterior, na esteira de dados sólidos do mercado de trabalho dos EUA. Wall Street, no entanto, se encaminha para encerrar 2022 com o pior desempenho desde a crise financeira de 2008.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Oceania

Na Oceania, o índice australiano S&P/ASX 200 subiu 0,26% em Sydney após uma sessão mais curta nesta sexta, a 7.038,70 pontos. Em 2022, porém, acumulou perda de 7,3%, a maior desde 2018.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Sergio Caldas*

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.