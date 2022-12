Cristo Redentor e Wembley se 'vestem' com as cores do Brasil para lembrar Pelé

Por Estadão - Estadão 0

As homenagens para Pelé se espalham pelo mundo. Pontos turísticos se ‘vestem’ com as cores do Brasil para lembrar o Rei do Futebol, morto nesta quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo.

O Governo de São Paulo iluminou a fachada do Palácio dos Bandeirantes com as cores verde e amarela, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O governador Rodrigo Garcia decretou luto oficial de sete dias.

Em Londres, o estádio de Wembley também usou as cores do Brasil para lembrar o maior jogador de todos os tempos, que não disputou uma partida sequer no tradicional campo inglês.

Já no Rio, cidade onde Pelé marcou seu milésimo gol, em 1969, o ponto turístico escolhido para idolatrar o Rei foi o Cristo Redentor, que também foi iluminado de verde e amarelo.

