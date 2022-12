Exaltação a Pelé toma conta de jogos na Europa e emociona jogador do Olympique

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Os jogos das ligas europeias de futebol realizados nesta quinta-feira, após o anúncio da morte de Pelé, perto das 16 horas pelo horário de Brasília, foram antecedidos por homenagens ao Rei do Futebol. Como a notícia foi confirmada muito perto das partidas, não houve tempo de preparar algo maior, por isso, em alguns estádios, o tributo limitou-se ao tradicional minuto de silêncio. Em outros, a quietude foi trocada por aplausos.

Continua depois da publicidade

Na goleada por 6 a 1 do Olympique de Marselha sobre o Toulouse, pelo Campeonato FrancÊs, houve mais espaço para a emoção, não à toa o meia-atacante Payet não conseguiu segurar as lágrimas. Antes do duelo no Vélodrome, em Marselha, uma imagem de Pelé foi exibida no telão, enquanto a torcida aplaudia e gritava o nome do eterno camisa dez. Os jogadores de ambos os times, alinhados no meio de campo, também aplaudiram.

Durante o ato, a transmissão televisiva focou no rosto de Payet e mostrou uma lágrima escorrendo por seu rosto. “Esta noite, inevitavelmente, pensamos no Rei Pelé. Ele foi um jogador que me inspirou enormemente quando eu era jovem”, comentou o meia-atacante de 35 anos, que marcou o quarto gol da vitória do time da casa, o terceiro colocado do Francês.

Pelé também foi homenageado em Lisboa, no Estádio José Alvalade, onde o Sporting bateu o Paços de Ferreira por 3 a 0, pelo Campeonato Português. Lá, a torcida também adotou o minuto de aplauso em vez do silêncio, com os jogadores posicionados no meio de um campo no qual o próprio Rei já pisou. Em 1958, aos 18 anos, ele defendeu o Santos em amistoso com o Sporting, em Alvalade, e marcou o gol do empate por 2 a 2 no placar final.

Continua depois da publicidade

Na Espanha, antes da vitória por 2 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Elche, os jogadores das duas equipes também foram ao centro do gramado, mas não aplaudiram, apenas prestaram respeito com um minuto de silêncio. A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, anunciou que o procedimento será adotado em todos os jogos da 15ª rodada, que começou nesta quinta.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.