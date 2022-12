Lula sobre Pelé: Poucos brasileiros levaram o nome do nosso País tão longe

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou, em postagem no Twitter, que “poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe” como Pelé. “Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatro cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: ‘Pelé'”, escreveu ele em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o rei do Futebol, morto hoje, 29, aos 82 anos, vítima de um câncer de cólon.

Continua depois da publicidade

Em sua publicação, Lula relembra o nome de outros craques do futebol também falecidos, ao mesmo tempo que exalta Pelé como o maior de todos. “Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé”, escreveu.

“Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol”, completou.

Lula também brincou e disse que sentia “raiva” de Pelé por sempre “massacrar o seu Corinthians”, seu time. “Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira”, completou.

Continua depois da publicidade

Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro.

Matheus Zúñiga

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.