Itália cumpre todas as 55 metas para desembolsos do fundo de recuperação da UE

A Itália cumpriu todas as 55 metas estabelecidas pela União Europeia (UE) para o segundo semestre de 2022, o que lhe permitirá continuar recebendo desembolsos do fundo de recuperação do bloco, segundo informou o ministro de Assuntos Europeus do país, Raffaele Fitto, em sua conta no Twitter.

O governo italiano tem cerca de 200 bilhões de euros a receber em ajuda do fundo da UE até 2026, a depender do cumprimento de metas de políticas.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

