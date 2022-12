São Paulo anuncia atacante Marcos Paulo até o fim de 2023 por empréstimo

Por Estadão - Estadão 0

O São Paulo segue reformulando seu elenco para 2023. Nesta quarta-feira, o clube paulista confirmou a chegada do atacante Marcos Paulo, de 21 anos. Formado no Fluminense, o atleta pertence ao Atlético de Madrid e fica na equipe de Rogério Ceni até o fim do próximo ano por empréstimo com valor de compra fixado e não revelado.

“Estou muito feliz de estar aqui. A torcida pode esperar muita dedicação, porque darei a vida pelo time. Não vejo a hora de jogar com o Morumbi lotado”, disse Marcos Paulo.

A negociação para a chegada do atacante se arrastou por algum tempo nos últimos dias. Marcos Paulo era um desejo de Rogério Ceni por ser uma alternativa de velocidade pelos lados. Nesta semana, o time paulista entrou em acordo com o Atlético de Madrid e recebeu a documentação necessária para o anúncio nesta quarta-feira.

“O Marcos Paulo é um atleta jovem que reúne características importantes para fortalecer nosso elenco e tem diversas convocações para seleções de base, tanto do Brasil quanto de Portugal. Chega demonstrando o desejo de escrever uma história bonita conosco e será muito bem recebido”, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Marcos Paulo foi formado pela base do Fluminense e atuou no clube carioca até julho de 2021, quando saiu sem custos para o Atlético de Madrid. Na Europa, o atacante foi emprestado para o Famalicão, de Portugal, e posteriormente foi emprestado para o Mirandés, da segunda divisão da Espanha.

Marcos Paulo é o quarto reforço do São Paulo para a próxima temporada. Até o momento, o time paulista já confirmou as chegadas do goleiro Rafael, que estava no Atlético-MG, do meia Wellington Rato, que atuava no Atlético-GO, e o atacante Pedrinho, que estava fora do País.

