Ibovespa limita perda do dia a 0,15%, aos 108,5 mil, com ações de commodities

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O bom desempenho do índice de materiais básicos (+2,87%), que reúne ações ligadas a commodities, conteve as perdas do Ibovespa a 0,15% na sessão desta terça-feira, 27, em que fechou aos 108.578,20 pontos. Hoje, a referência da B3 oscilou entre mínima de 107.418,40 e máxima de 109.352,67 pontos, saindo de abertura aos 108.739,34 pontos. Ainda fraco nesta reta final de ano, o giro financeiro ficou em R$ 20,0 bilhões na sessão. No ano, o Ibovespa avança 3,58%, mas ainda cede 3,47% no mês de dezembro. Na semana, a perda está em 1,02% com as duas baixas diárias, após cinco ganhos seguidos que colocaram a alta acumulada na semana passada a 6,65%.

Continua depois da publicidade

À tarde, o Ibovespa chegou a ampliar as perdas do dia à casa de 0,7% a 0,8%, com virada pontual em Petrobras para o negativo, mas tanto a ON (+0,67%) como a PN (+0,68%) regressaram ao azul e sustentaram o sinal no fechamento da sessão. O desempenho do índice também foi favorecido por Vale (ON +2,39%) e pelas siderúrgicas (Gerdau PN +4,97%, CSN ON +2,26%), que se mantiveram em alta na esteira dos sinais de reabertura da China – o que dá suporte aos preços do minério -, mesmo com evolução ainda preocupante da Covid-19 na segunda maior economia do mundo, grande consumidora de commodities.

Assim, além de Gerdau e de Vale, destaque também para Gerdau Metalúrgica (PN +4,61%, máxima do dia no fechamento) na ponta de ganhos do Ibovespa, com CVC (-7,20%), Via (-7,06%) e Méliuz (-6,40%) ocupando o lado oposto na sessão. Se o dia foi positivo para os materiais básicos, o índice de consumo fechou a terça-feira em baixa de 1,78%.

Ontem, a China detalhou como será feito o relaxamento das medidas de restrição, entre as quais o fim do rastreamento de pessoas que tiveram contato com infectados, fim das demarcações de áreas de risco de contágio, bem como, o já antes anunciado, fim da quarentena de viajantes que estiveram fora do país, observa em nota a Guide Investimentos, destacando também a proximidade do início de implementação das medidas, a partir de 8 de janeiro.

Continua depois da publicidade

“Uma reabertura consistente da China em 2023 seria muito boa, traria bom suporte para os emergentes, não só ao Brasil. E temos situação vantajosa frente a outros emergentes, com relação à inflação e dívida. Apesar da recuperação vista na semana passada, em que a Bolsa andou bem com a aprovação de PEC desidratada, com prazo de um ano e não dois, os ‘valuations’ aqui continuam muito depreciados”, diz Felipe Moura, sócio e gestor de renda variável da Finacap Investimentos.

“Até que a PEC ficasse definida, o mercado esteve bem disfuncional, com os ruídos políticos resultando em muito prêmio de risco. E passou a melhorar na última semana, quando se teve um pouco mais de visibilidade”, acrescenta Moura. Ele observa também que a baixa liquidez, em fim de ano sem novos gatilhos, dificulta tirar conclusões para o próximo mês, em que o futuro governo estará apenas começando. “O mercado continuará muito atento a esses movimentos iniciais”, diz.

No noticiário doméstico, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta tarde que o martelo sobre o que o novo governo pretende fazer sobre a taxação dos combustíveis ainda não tinha sido batido. No fim da tarde, veio a confirmação, pela assessoria de Haddad, de que ele pediu ao atual governo que a desoneração de combustíveis não seja estendida. Desde cedo, circulavam informações de que a isenção determinada pelo governo Jair Bolsonaro, e prevista para terminar em 31 de dezembro, seria mantida por pelo menos 30 dias, por meio de medida provisória (MP).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na B3, diferentemente das ações de commodities, o dia foi majoritariamente negativo para as de grandes bancos, à exceção de Bradesco ON (+0,61%) no fechamento. No segmento, destaque para Banco do Brasil (ON -3,32%), refletindo ainda a incerteza sobre quem ocupará o comando da instituição de crédito no próximo governo. Sem ainda conhecimento do nome do futuro presidente do banco, relatos dão conta de que Kátia Abreu, que encerrará o mandato de senadora em 2023, teria sido sondada pelo PT para assumir a diretoria de Agronegócios do BB.

Para Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, os rumores em torno de nomes para o banco sugerem viés político “cada vez mais forte”, o que “é muito negativo para os papéis ligados a estatais”.

Em outro desdobramento do dia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) reuniram-se no fim da tarde no hotel em que o petista está hospedado em Brasília, conforme o Broadcast Político. Como antecipado mais cedo, a senadora em fim de mandato confirmou a Lula que aceitará o convite para comandar o Ministério do Planejamento.

Lula pretende fazer o anúncio final da configuração final da Esplanada apenas na quinta-feira, a três dias da posse. Segundo apurou o Broadcast Político, apesar de importante nó ter sido desatado nesta tarde – a definição de Tebet para o Planejamento -, Lula ainda precisa resolver impasses que envolvem, por exemplo, questões partidárias internas, o que atrasa o fechamento do desenho do governo.

Assim como a expectativa para as estatais, “as nomeações para os ministérios continuaram no foco de atenção nesta semana”, observa Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos. “O mercado não desgostou de Simone Tebet para o Planejamento, parece um nome mais ao centro. Mas ainda enxerga com algum ceticismo o quanto ela poderia trazer algo de diferente numa equipe econômica com peso mais político do que técnico, sinalizando que quer (o futuro governo) uma condução mais heterodoxa, o que traz certa desconfiança”, acrescenta a economista.

Luís Eduardo Leal, Amélia Alves e Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.