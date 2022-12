Coreia do Sul realiza disparos de alerta e após Pyongyang violar espaço aéreo

Por Estadão - Estadão 0

Forças militares da Coreia do Sul realizaram disparos de alerta, enviaram caças e voaram regiões de monitoramento na fronteira com a Coreia do Norte nesta segunda-feira, 26, após cinco drones norte-coreanos violarem seu espaço aéreo pela primeira vez em cinco anos, em um novo episódio de escalada de tensões entre os países.

Um dos drones da Coreia do Norte chegou a sobrevoar ao norte da região da capital sul-coreana de Seul, que fica a cerca de uma hora de carro, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os militares responderam disparando tiros de advertência e lançando caças e helicópteros de ataque para abater os drones norte-coreanos. Os helicópteros de ataque dispararam 100 tiros combinados, mas não se sabe ainda se os drones norte-coreanos foram abatidos. Não houve relatos imediatos de danos civis na Coreia do Sul, de acordo com o Ministério da Defesa.

Os drones norte-coreanos e a rápida resposta do Sul ocorreram dias depois que o Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance no mais recente de sua tórrida série de testes de armas neste ano. Os lançamentos de sexta-feira (23) foram vistos como um protesto do acordo sul-coreano/americano. exercícios aéreos conjuntos que a Coreia do Norte vê como um ensaio de invasão.

Um dos caças sul-coreanos que voou na segunda-feira, um avião de ataque leve KA-1, caiu durante a decolagem, mas seus dois pilotos ejetaram com segurança, disseram autoridades de defesa. Eles disseram que também solicitaram aos aeroportos civis de Seul e próximos que suspendessem as decolagens temporariamente.

A Coreia do Sul também enviou ativos de vigilância perto e através da fronteira para fotografar as principais instalações militares na Coreia do Norte como medidas correspondentes contra os voos de drones norte-coreanos, disseram os chefes conjuntos. Sem entrar em detalhes, alguns observadores dizem que a Coreia do Sul provavelmente voou drones não tripulados dentro do território norte-coreano.

“Nossos militares responderão de forma completa e resoluta a esse tipo de provocação norte-coreana”, disse o Major General Lee Seung-o, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul a repórteres. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

