Grease, o musical volta a São Paulo em janeiro para curta temporada

Na Califórnia de 1959, a romântica Sandy e o vaidoso Danny se apaixonam e aproveitam um verão inesquecível na praia. Ao voltar às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola. A trama do amor adolescente, aliada a canções que se transformaram em clássicos, fez de Grease um sucesso da Broadway (em 1971) e do cinema (em 1978). Agora, a produção nacional do musical retorna a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Claro, de 5 de janeiro a 5 de março.

Além de músicas que foram imortalizadas nas vozes de John Travolta e Olivia Newton-John, o espetáculo conta com composições inéditas. A encenação tem produção de Ricardo Marques, responsável também pela montagem da versão londrina de Grease, o Musical, em cartaz simultaneamente. Na versão brasileira, as músicas são cantadas em português, mas, no final, o elenco volta ao palco para um mix com as canções originais em inglês.

O elenco conta com nomes como Tiago Prado, Luli, Alice Zamur e Nathan Leitão e uma orquestra composta por oito músicos. A peça conta com efeitos especiais, que incluem um voo em cena, além de um carro de verdade no cenário, que foi transformado em um Ford Custom de 1951. Ao todo, 90 figurinos e 40 perucas ajudam na caracterização dos atores.

As apresentações ocorrem de quinta a sábado (às 21h) e aos domingos (19h). Sessões extras às quintas (17h) e aos sábados (17h30). Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 200 e a classificação é de 12 anos. Informações: teatroclarosp.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

