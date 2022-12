Resistência e Paris, cadelas adotadas por Lula e Janja, recebem presentes em SP

Por Estadão - Estadão 0

Adotadas por Lula e Janja, as cadelas Resistência e Paris receberam presentes de vizinhas que foram à residência do petista no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Moradoras da vizinhança desde os anos 1970, as irmãs Karim e Kety Shapazian são donas de uma loja de produtos para pets, e deixaram um colchonete e um “bowl” para a dupla canina.

Kety disse que chegou a pensar que “nunca mais votaria no PT” mas votou em Lula para defenestrar Jair Bolsonaro (PL) do Palácio do Planalto. “A gente é vizinha, acompanhamos a eleição e estamos felizes que (Lula) ganhou”, disse. “Vai trazer esperança, a paz. E engraçado que eu disse um dia que nunca mais votaria no PT.”

Resistência foi adotada por Janja após ficar 580 dias em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o agora presidente diplomado ficou preso para cumprimento de sua pena no caso triplex – anulado pelo STF em 2021. À época, a socióloga fazia parte da vigília que se solidarizava com Lula na prisão. A história de Paris ainda não foi contada pelo casal. Ela acompanha Janja em “lives”.

As irmãs descobriram no início da campanha que Lula mudou-se para o bairro por meio de um grupo de vizinhos nas redes sociais criado para monitorar a segurança da região em razão de assaltos.

A vinda de Lula foi rumorosa e provocou embate entre bolsonaristas da vizinhança. Alguns chegaram a espalhar notícias falsas – uma delas, de que além de morar na casa que ora aluga, Lula estaria construindo uma mansão multimilionária a poucos quarteirões do local.

As irmãs chegaram às 14h30 deste sábado ao portão da casa com os presentes embrulhados e os deixaram na portaria. Momentos antes, o deputado estadual Emidio de Souza, do PT, foi recebido na casa. Emídio é amigo próximo do ex-presidente e passou o Réveillon de 2021 com Lula.

Luiz Vassallo

Estadao Conteudo

Estadão Conteúdo

