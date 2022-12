Em mensagem de Natal, Lula deseja reconciliação das famílias

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou há pouco, pelo Twitter, em uma mensagem de Natal. Ele fez menção a um desejo de “reconciliação” e criticou o “ódio político” que teria dividido as famílias brasileiras.

Continua depois da publicidade

“Desejo que o Natal seja o da reconciliação das famílias, e da reconciliação do Brasil consigo mesmo. Vou trabalhar mais do que trabalhei nos governos anteriores para que o Natal de todos, em especial dos que mais precisam, seja melhor no próximo ano”, escreveu.

Lula está em São Paulo desde ontem, onde deverá passar o Natal com a sua mulher, a socióloga Janja da Silva. Há pouco, um carro deixou a casa no bairro do Alto de Pinheiros, onde o petista mora desde o casamento com Janja, mas não foi possível ver os ocupantes do veículo.

Pelo Twitter, Lula aproveitou para tecer críticas sobre os resultados do governo Jair Bolsonaro (PL), seu adversário nas últimas eleições, na gestão da pandemia de Covid-19 e na economia. “Sei que, infelizmente, muitas famílias não terão o que comemorar, porque estão sofrendo com a fome, o desemprego, a inflação e o endividamento”, diz o texto.

Continua depois da publicidade

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.