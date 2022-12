Bolsas de NY fecham em alta, com pouca liquidez e dados mistos da economia

Por Estadão - Estadão 0

Os mercados acionários de nova York fecharam em alta, após um pregão volátil, marcado por impulso limitado, com menos liquidez às vésperas do feriado do Natal. O foco esteve na divulgação de uma rodada de dados da economia americana, que vieram mistos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,53%, em 33.203,93 pontos, o S&P 500 subiu 0,59%, a 3.844,82 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,21%, a 10.497,86 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,86%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,20% e 1,94%, respectivamente.

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) – medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed) – avançou 0,2% em novembro ante outubro, em linha com expectativa de analistas. Já a renda pessoal cresceu 0,4% no mesmo intervalo, superando o consenso, de aumento de 0,3%. Por outro lado, os gastos com consumo subiram 0,1% no período, abaixo das expectativas do mercado, de alta de 0,2%. As encomendas de bens duráveis, por sua vez, caíram acima do esperado, enquanto as vendas de moradias novas subiram acima da expectativa. Medido pela Universidade de Michigan, o sentimento do consumidor também veio mais do que o esperado, ao mesmo tempo em que as expectativas de inflação em 1 e 5 anos tiveram queda.

“As ações dos EUA reduziram as perdas anteriores à medida que os comerciantes digerem uma ampla gama de dados econômicos mistos que, em geral, apoiam a história de que a inflação está caindo”, destaca o economista Edward Moya, da Oanda. “Wall Street teve duas rodadas de leituras econômicas hoje. A primeira, antes da abertura, mostrou que a demanda do consumidor está mais fraca. A segunda foi bastante otimista, pois o sentimento do consumidor melhorou e as expectativas de inflação caíram ainda mais. As vendas de casas novas também melhoraram inesperadamente”, argumenta.

Para o ano que vem, “se o Fed continuar lutando contra a inflação mesmo com a desaceleração da economia, as ações terão mais espaço para sofrer”, disse Hans Olsen, diretor de investimentos do Fiduciary Trust. “Onde a inflação vai parar, ninguém sabe neste momento”, acrescentou.

Entre os papéis de destaque, estão os de petroleiras, como Chevron (+3,09%), Exxon Mobil (+2,64%) e Occidental Petroleum (+3,84%), impulsionados pelo avanço do óleo no mercado futuro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Letícia Simionato*

Estadao Conteudo

