Vitor Mendes elogia Diniz e zagueiros do Fluminense: 'Espero dar muitas alegrias'

O zagueiro Vitor Mendes está vivendo um conto de fadas no Fluminense. Após atuar e se destacar no rebaixado Juventude, chega ao Rio sob expectativa de disputar titular. Aos 23 anos, ele elogia os novos companheiros de defesa, fala em aprender muito com o técnico Fernando Diniz e espera “dar alegrias” ao torcedor.

“Feliz demais em vestir a camisa desse gigante do futebol brasileiro. Mal posso esperar para jogar com o Maracanã lotado e representando as cores do

Fluminense”, afirmou o jogador. “Jogando contra já arrepiava, parecia que eu estava no Fluminense.”

Ele chega para brigar por posição com Manoel, Nino (pode ser negociado) e David Braz, todos elogiados por ele. Sem cadeira cativa, opta por agradecer pela chance. “Agradeço à diretoria e à comissão técnica pela confiança no meu trabalho e por me darem essa oportunidade. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e que juntos possamos conquistar muitas coisas.”

Será a primeira oportunidade grande da carreira do defensor, pois no Atlético-MG, clube que detém seus direitos, ele atuou somente três vezes. E ele não esconde a ansiedade. Sobretudo por ser dirigido por Fernando Diniz.

“A expectativa é das melhores. Estou muito feliz em poder estar sendo treinado por um dos melhores do Brasil e aprender com ele, evoluir bastante. Se Deus quiser, vou conseguir grandes títulos ao lado dele”, disse. Aproveitou para listar suas características.

“Sou muito calmo na saída de bola e posso dar o passe para o volante ou para um meia bem posicionado. Também sou muito bom na bola aérea e rápido. Venho mostrar isso e muito mais aqui no Fluminense”, afirmou, transmitindo segurança.

