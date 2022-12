Campeão mundial com a França, volante Matuidi anuncia aposentadoria aos 35 anos

Por Estadão - Estadão 0

Chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira vitoriosa do volante Blaise Matuidi, campeão do mundo com a seleção francesa na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O último clube do jogador de 35 anos foi o Inter Miami, dos Estados Unidos. Desempregado, ele optou por anunciar a aposentadoria.

“Futebol, eu te amo tanto. Futebol, você me deu tanto, mas chegou a hora de dizer pare. Realizei meus sonhos de criança, meus sonhos de homem. É com a garganta apertada mas com orgulho que hoje viro esta página”, escreveu em suas redes sociais o volante.

Matuidi fez história com as camisas do Paris Saint-Germain e da Juventus. Foram seis temporadas no clube francês entre 2011 e 2017 e mais três na equipe italiana, entre 20-17 e 2020, ano no qual se aventurou no futebol dos Estados Unidos.

Com um vídeo de seus lances e gols com sua camisa 14, o PSG fez uma homenagem ao volante, chamado de “lenda”. Um reconhecimento a quem ajudou a equipe a erguer incríveis 18 taças em 295 partidas oficiais e 33 gols. Matuidi foi tetracampeão francês e da Copa da Liga Francesa, ganhou cinco vezes a Supercopa da França e em três oportunidades a Copa da França, além de uma International Champions Cup. Ele foi eleito o melhor jogador do poáis em 2015.

Na Juventus os números são mais modestos, mas não menos importantes. Com a equipe de Turim, Matuidi faturou o tricampeonato italiano (2018, 19 e 20), uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália (ambas em 2018).

Além dos clubes, Matuidi entrou em campo pela seleção francesa em 84 oportunidades. Ele disputou as Copas do Brasil e da Rússia, na qual foi campeão diante da Croácia, com 4 a 2 na decisão. Com as cores de seu país foram nove gols.

