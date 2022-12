Grêmio anuncia chegada do argentino Cristiano e pode ter meio-campo todo gringo

Por Estadão - Estadão 0

Um dia após apresentar o volante Felipe Carballo, destaque do Campeonato Uruguaio, o Grêmio anunciou acordo com mais um estrangeiro. Franco Cristaldo, revelação do Campeonato Argentino, foi oficializado. O reforço assinou contrato por quatro temporadas e Renato Gaúcho pode ter um meio-campo totalmente gringo para 2023.

“O novo reforço vem do Huracán, da Argentina, para fortalecer o Tricolor nos desafios desta temporada! Ele é Franco Cristaldo, meia de 26 anos, cria do Boca Juniors e com passagens pela Europa. Seja bem-vindo, hermano!”, anunciou o Grêmio nas redes sociais.

O jogador foi adquirido em definitivo por aproximadamente R$ 24 milhões e firmou o vínculo até dezembro de 2026 na tarde desta quinta-feira, em Porto Alegre. Ele recebeu a camisa 19 do clube e deve ser apresentado após a pausa para as festas de fim de ano.

Franco Cristaldo foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors. Fez sua estreia como profissional em 2015 e depois foi emprestado ao Elche, da Espanha. Na sequência, também por empréstimo, teve passagens pelo Rayo Vallecano/ESP, pelos argentinos Defensa y Justicia, San Martín de San Juan, Central Córdoba de Santiago del Estero, até chegar ao Huracán, em 2020, que comprou o atleta em definitivo.

Em seu currículo, conta com um Campeonato Argentino da Primeira Divisão de 2015 e uma Copa Argentina 2014/2015, ambos pelo Boca Juniors. O atleta tem também passagens pela Seleção Argentina de base.

O uruguaio Carballo e o argentino Cristaldo podem formar um quarteto com o paraguaio Villasanti e o colombiano Campaz no time de Renato Gaúcho. Mas a briga no meio pode ser intensa. Pepê também foi contratado e o clube ainda conta com Thiago Santos, Darlan, Bitello, Thaciano e Lucas Silva para o setor.

