Atlético-MG anuncia a contratação do 'super-herói' Edenilson, ex-Internacional

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Depois de muitos dias de tratativas e concorrência com o São Paulo de Rogério Ceni, o Atlético-MG finalmente conseguiu finalizar a contratação do meio-campista Edenilson, oficializado nesta quinta-feira como o novo “super-herói” do clube mineiro, que já tem o atacante Hulk.

Continua depois da publicidade

Contratado por cerca de R$ 5,3 milhões do Internacional, Edenilson assinou contrato até dezembro de 2024 e chega a Belo Horizonte para apagar a sina de “pé frio”. No Inter desde 2017, o jogador não conseguiu conquistar nenhum título em Porto Alegre.

“O Galo acertou a contratação do meio-campista junto ao Internacional. Edenilson assina contrato com o Atlético até dezembro de 2024. O atleta se apresenta ao clube no dia 3 de janeiro”, afirmou o clube, satisfeito com a contratação.

Alheio à ausência de taças, o clube mineiro fez questão de valorizar o contratado, definindo-o como um super-herói. “Super Ed está chegando para defender o Galo na nossa nova casa!”, anunciou o clube, em imagem do volante/meia com um capa nas costas. “Ele escolheu o manto atleticano. Que seja uma história repleta de alegrias.”

Continua depois da publicidade

A empolgação por Edenilson não foi pouca e o clube ainda fez questão de frisar que nenhum jogador de marcação do meio fez mais gols nas últimas três edições do Brasileirão que ele: foram 23, além de 15 assistências. “Meio-campista que marca e ataca.”

Edenilson está de férias, já vestiu a camisa do novo clube, mas só volta após os festejos de fim de ano. Mesmo assim, mandou uma mensagem à torcida. “Alô massa atleticana, aqui é o Edenilson, em janeiro estou chegando para fazer a pré-temporada com os companheiros. É uma grande satisfação vestir a camiseta do Atlético. Vamos, Galo!.”

O jogador é o terceiro reforço confirmado pela diretoria do Atlético-MG para a temporada 2023. Antes dele, o clube anunciou o atacante Paulinho e o zagueiro Bruno Fuchs.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.