De Bruyne se destaca, City supera o Liverpool e avança na Copa da Liga Inglesa

A Bélgica decepcionou na Copa do Mundo, mas seu camisa 10 foi decisivo para a classificação do Manchester City às quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira. Em belo jogo entre as desfalcadas equipes de Pep Guardiola e Jürgen Kloop, os donos da casa levaram a melhor no Ettihad Stadium, com duas assistências de Kevin De Bruyne, para garantir a vaga com vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool.

Antes do City, já estavam garantidos nas quartas de final o rival Manchester United, Notthingham Forest, Newcastle, Southampton, Leicester, Wolverhampton e Charlton Athletic, único que não disputa a elite do Campeonato Inglês.

Mesmo com muitos desfalques por causa de jogadores em descanso após a disputa da Copa do Mundo, Manchester City e Liverpool mandaram escalações interessantes a campo no Ettihad Stadium. O time de Guardiola contava com De Bruyne, Haaland e Mahrez, enquanto o Liverpool de Kloop tinha Mohamed Salah, Darwin Nuñez e o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara.

Com nomes de peso em seus ataques, a promessa era de futebol ofensivo e muitos gols. E bastaram 10 minutos para o fenômeno Haaland abrir o marcador. Boa trama pela esquerda, a bola cai nos pés de De Bruyne, que cruza com perfeição para o meia belga anotar seu 24º gol em 19 partidas pelo City.

Acostumado a travarem grandes batalhas, o gol cedo prometia deixar o jogo aberto. E foi o que ocorreu. Pela direita, Milner achou Fábio Carvalho livre na área para o empate do Liverpool.

Os donos da casa poderiam ir ao descanso em vantagem, mas Kelleher, reserva do brasileiro Alisson, trabalhou bem, evitando gol feito de Gundogan, livre dentro da área, e de Aké, em cabeçada à queima roupa.

A volta dos vestiários foi elétrica. Em dois minutos, Mahrez apareceu livre para deixar sua marca e nem bem terminou de comemorar, viu Nuñez arrancar em velocidade e rolar para Salah apenas desviar às redes vazias: 2 a 2 e vaga totalmente indefinida em bela volta dos gigantes aos jogos oficiais.

Se a primeira cabeçada de Aké foi salva por Kelleher, na segunda oportunidade o defensor não desperdiçou. Após cobrança rápida de escanteio, De Bruyne deu sua segunda assistência no jogo, cruzando para encontrar o lateral holandês livre.

A rivalidade das equipes quase se transformou em briga já na reta final, após uma entrada forte do brasileiro Fabinho em Rodri. O rival não gostou e empurrou o volante ao chão. Ambos receberam cartão amarelo e o princípio de confusão foi rapidamente desfeito.

Depois de reagir duas vezes, o Liverpool não conseguiu buscar o empate para levar a decisão aos pênaltis, ainda viu os oponentes perderem chances preciosas, e se despediu da competição. O foco agora, volta ao Campeonato Inglês, no qual está somente em sexto, distante 15 pontos do líder Arsenal. O City segue na briga na Copa da Liga Inglesa e ganhou um fôlego a mais para tirar os cinco pontos de desvantagem da equipe de Londres na principal competição do país.

