Parques FIP leva concessão da Chapada dos Guimarães por R$ 1,009 milhão

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A Parques Fundos de Investimento em Participações (FIP) em Infraestrutura foi a vencedora em leilão na B3 na tarde desta quinta-feira, 22, para levar a concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O valor proposto foi de R$ 1,009 milhão, o que representa um ágio de 9% em relação ao valor mínimo estabelecido para cada lance, de R$ 925,80 mil.

Continua depois da publicidade

O leilão começou às 17h15 na sede da B3. Duas empresas se interessaram pela administração do parque, mas uma foi desabilitada. Não se informou o motivo. Na leitura das regras do leilão, foi informado que propostas abaixo do lance mínimo seriam desconsideradas.

O vencedor do leilão será responsável por administrar a Chapada dos Guimarães, além de cuidar de sua modernização e coordenação. O parque recebe entre 170 mil a 200 mil visitantes por ano.

A empresa Parques Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura é atualmente a concessionária, entre outros, do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e do Parque Caminho do Mar, em São Paulo. Ontem levou a concessão de parques em Minas Gerais, o Parque Estadual do Ibitipoca e o Parque Estadual do Itacolomi, entre Ouro Preto e Mariana.

Continua depois da publicidade

Altamiro Silva Junior

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.