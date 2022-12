John Mayer comenta fama de 'mulherengo' e revela por que não namora mais

Por Estadão - Estadão 0

John Mayer, de 45 anos, participou do podcast Call Her Daddy, com Alex Cooper, nesta quarta-feira, 21, e revelou que não namora há muito tempo. Ele foi conhecido por se relacionar com diversas celebridades, como Taylor Swift, Katy Perry e Jennifer Aniston.

“Namorar não é mais uma atividade codificada para mim, não existe em uma espécie de… não é mais padronizado. Realmente, não namoro. Eu não acho que precise, para ser honesto. Parei de beber há uns seis anos, então não tenho a coragem líquida. Eu só tenho coragem seca”, disse ele.

Segundo à revista People, Mayer largou o álcool após ficar bêbado em uma festa do Drake e ter uma ressaca que durou seis dias.

Com fama de mulherengo, o artista disse ficar surpreso quando mulheres se interessam romanticamente por ele. O cantor ainda afirmou sempre apostar em relacionamentos com chances de durar.

“Se você me dissesse que eu poderia ter dois meses ótimos com alguém, mas terminaria no primeiro dia do terceiro mês, eu não estaria interessado. Sempre busquei potencial para um relacionamento de longo prazo”, completou.

Gabriela Piva, especial para o Estadão

