De Lucca assume camisa 5, elogia torcida e fala que tem tudo para ajudar o Vasco

Patrick de Lucca foi apresentado nesta quarta-feira no Vasco. O volante recebeu a camisa 5, elogiou a torcida e garantiu que tem características para contribuir com o que o técnico Maurício Barbieri busca no clube para um 2023 positivo.

“O Vasco é internacionalmente conhecido. Me sinto feliz por estar em um gigante como o Vasco. Acredito que, onde o Barbieri me utilizar no campo, vou me adaptar bem”, afirmou o volante, que pediu para ser chamado somente por De Lucca.

O reforço chegou esbanjando confiança e dizendo como pode ser útil. “Chegar no Vasco é gratificante, quero muito aproveitar essa oportunidade. O Barbieri tem as características que ele gosta do time dele. Acho que me encaixo muito bem nisso”, disse. “Tenho uma boa saída de bola, são características diferentes minhas e do Yuri. Acho que me encaixo bem nesse perfil do Barbieri e no que o Vasco busca agora.”

O jogador aproveitou para elogiar bastante a torcida. Quer ganhar apoio das arquibancadas nesta chegada para ter tranquilidade em campo. “Eu já enfrentei o Vasco algumas vezes em São Januário. No Brasileiro (Série B, com o Bahia), senti a energia da torcida. Quero contar com o apoio dela, quero estar no caldeirão e sentir esse apoio. É uma torcida gigante”, disse. E foi além nos elogios.

“Quando eu joguei contra, foi a torcida que eu mais fiquei alucinado em ver. Gostaria muito de contar com esse apoio do meu lado, então foi por isso que eu escolhi vir pra cá”, explicou o motivo de ter aceito a proposta.

Além do volante, o atacante Pedro Raul também já foi apresentado em São Januário. O clube tem negociação avançada com o zagueiro Leo, do São Paulo, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, do Corinthians.

