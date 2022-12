Mbappé volta aos treinos no PSG três dias após a final da Copa do Mundo

Por Estadão - Estadão 0

Três dias após disputar a final da Copa do Mundo do Catar, Kylian Mbappé se apresentou ao Paris Saint-Germain nesta quarta-feira para retornar aos treinos, visando a retomada da temporada europeia, interrompida para a disputa do Mundial. No domingo, o atacante foi titular e autor dos três gols da França na derrota para a Argentina nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta. Pelas redes sociais, o PSG mostrou o reencontro entre o jogador e o técnico Christophe Galtier, mas não informou se o jogador foi a campo para alguma atividade com os demais colegas.

Nesta quarta, o PSG fez seu segundo amistoso de preparação para a volta dos jogos oficiais. E, sem Mbappé, venceu o Quevilly, da segunda divisão, por 3 a 1. O irmão mais novo do craque do clube, de apenas 15 anos, chegou a entrar em campo no segundo tempo do confronto.

O PSG não confirmou se o atacante estará em campo na quarta que vem para o primeiro jogo do time neste retorno da temporada, contra o Strasburgo, no Parque dos Príncipes, em rodada do Campeonato Francês.

Entre os jogadores do PSG que defenderam suas seleções na Copa, Mbappé foi o primeiro a se apresentar de volta ao clube. O time parisiense não confirmou, mas deve dar folga a estes atletas ao menos até o Natal. Mas não indicou data exata para o retorno deles.

Lionel Messi, herói do tricampeonato argentino na Copa, está em Rosário, sua cidade-natal, para ficar com a família e celebrar a conquista. Neymar está no Brasil. Nenhum deles indicou quando se reapresentarão ao time francês.

