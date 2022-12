Borrell: UE e Irã concordaram que é necessário restaurar acordo nuclear

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, disse que teve uma reunião “necessária” nesta terça-feira, 20, com o ministro das relações exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, em meio à deterioração das relações entre o Irã e o bloco europeu. Em seu Twitter, o espanhol disse que, no encontro na Jordânia, ambos concordaram que é necessário manter a comunicação aberta e restaurar o acordo nuclear com base nas negociações de Viena.

Continua depois da publicidade

Borrell disse ainda que enfatizou a necessidade de Teerã interromper imediatamente o apoio militar à Rússia e a repressão interna no Irã. Na mesma rede social, o iraniano disse que o encontro durou duas horas, nas quais os presentes examinaram todos os aspectos do Acordo de Viena. “Em uma reunião construtiva, Borrell enfatizou a determinação de levar as negociações a uma conclusão”, afirmou, dizendo ainda que se discutiu Ucrânia e a crise energética na ocasião.

Na última semana, Borrell anunciou que o bloco havia definido adotar novas sanções contra o Irã. Em coletiva de imprensa após reunião dos ministros das relações exteriores da UE, o diplomata afirmou que a decisão foi tomada por conta das violações de direitos humanos cometidos pelo governo iraniano e pelo apoio que o país ofereceu à Rússia na guerra da Ucrânia.

Borrell disse na ocasião que o retorno ao acordo nuclear com o Irã (JCPOA, na sigla em inglês) está em uma situação muito difícil. “Mas acho que não temos uma opção melhor do que o JCPOA para garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares. Isso permanece em nosso próprio interesse”, disse.

Continua depois da publicidade

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.