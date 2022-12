Martin Duffy, do Primal Scream, morre aos 55 anos

Por Estadão - Estadão 0

O tecladista Martin Duffy, que esteve no grupo britânico Primal Scream, morreu aos 55 anos neste domingo (18). A morte só confirmada por amigos nesta terça-feira (20). Duffy morreu por traumatismo craniano. Ele levou um tombo quando estava em casa, em Brighton, na Inglaterra.

Isso foi relatado em uma postagem no Instagram oficial da banda Primal Scream, assinada pelo vocalista Bobby Gillespie. “Martin era o mais talentoso, musicalmente, de nós.” A morte do músico foi lamentada por amigos como Tim Burgess, da banda The Charlatans. “Mais uma perda trágica de uma linda alma”, escreveu Tim.

Antes de fazer parte do Primal Scream, Duffy esteve por dez anos na banda Felt, a partir de 1979. Em 1996, Duffy substituiu o tecladista Rob Collins, do The Charlatans, e abriu shows do Oasis, que, na época, estava no auge. Ele também tocou com grupos como Chemical Brothers, The Chavs e com Paul Weller, da banda The Jam.

