Rodovia no litoral paranaense é interditada devido ao risco de deslizamento causado pelas chuvas

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou totalmente a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, devido às chuvas excessivas e o risco de deslizamentos. No início do mês, no km 669 da rodovia, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina, um deslizamento provocou a morte de dois caminhoneiros. Segundo a polícia, antes da interdição havia congestionamentos no local que estava com interdição parcial. Houve registro de 50 mm de chuva no local nas últimas 24 horas.

Continua depois da publicidade

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, a previsão inicial é de que a rodovia fique bloqueada por pelo menos 24 horas. A retenção dos veículos ocorre no posto da PRF em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no km 662. Há também retenção no km 1 da BR-101, em Garuva (SC), para quem está no sentido Santa Catarina-Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para o acumulado de chuva no Litoral do Paraná. O alerta destacava o Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba.

Além do Estado paranaense, Santa Catarina também vêm sofrendo com as fortes chuvas desde domingo, 18. As tempestades causaram a mortes de duas adolescentes em Camboriú na madrugada desta terça-feira, 20, e alagaram cidades do litoral Norte e da Grande Florianópolis.

Continua depois da publicidade

De acordo com o governo de Santa Catarina, foram 47 desabrigados em Camboriú e Itapema. O número de atingidos pode ser bem maior, já que diversas localidades ainda não conseguiram registrar ocorrências.

Ederson Hising, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.