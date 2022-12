Explosão em gasoduto na Rússia mata 3; envio de gás à Europa não foi afetado

Por Estadão - Estadão 0

Uma explosão em uma seção de um duto no oeste da Rússia que leva gás natural à Europa deixou três mortos, nesta terça-feira, 20, mas não afetou os embarques para exportação, afirmaram autoridades. As autoridades regionais disseram que três funcionários morreram durante trabalhos de reparação em uma seção do duto de Urengoy-Pomary-Uzhhorod, na região da Chuváchia.

Além dos três trabalhadores mortos, outro ficou ferido com a explosão. O gasoduto parte de um campo do gás na Sibéria, cruza a Ucrânia e segue até a Europa, em uma das principais rotas para as exportações de gás russo para os países da União Europeia.

O governador da província da Chuváchia, Oleg Nikolayev, disse que não estava claro quanto tempo levará para reparar a seção afetada pela explosão.

Já o braço regional da gigante russa Gazprom afirmou que os volumes de gás transportados não foram afetados, já que o embarque continuou por ramais paralelos.

Associated Press

Estadao Conteudo

