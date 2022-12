RBD de volta? Fãs vão à loucura nas redes após anúncio cifrado

Por Estadão - Estadão 0

Os integrantes do RBD publicaram, nesta segunda-feira, 19, um vídeo do grupo no Twitter. Na postagem, anunciaram a criação de um novo site após boatos de uma possível turnê da banda mexicana. Ao clicar no endereço, aparece o dia 19 de janeiro de 2023 com contagem regressiva. Também há campos para inserção de dados como nome, e-mail e cidade. No entanto, o motivo da divulgação do site e data permanece um mistério.

Os integrantes do grupo formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez também alteraram suas fotos de perfil da conta pessoal para uma com o logo do RBD. A página de Alfonso Herrera, participante da banda nos anos 2000, continua inalterada. “E sou rebelde”, escreveram na publicação.

Os fãs enlouqueceram nas respostas e colocaram o assunto entre os mais comentados da plataforma. “Meu Deus, eu estou passando mal! Se for turnê, eu vou vender minha casa para ir”, disse uma usuária. “Me fazer chorar em uma segunda-feira de lua minguante”, falou outra pessoa. “Senhor, tenha misericórdia do meu cartão de crédito”, brincou mais um.

Entenda o boato

Um blecaute nas redes sociais de alguns dos integrantes do RBD causou mistério e levou os fãs a especularem o retorno da banda. Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann apagaram suas fotos de perfil no Instagram e arquivaram todas as publicações na rede social na noite da quinta-feira, 15.

Os fãs não perderam tempo e já começaram a desconfiar de que toda essa movimentação poderia ser uma estratégia para posterior anúncio de retorno da banda. Durante a noite, o assunto tomou conta do Twitter e os internautas ficaram animados com a possibilidade de ocorrer um dos retornos mais aguardados da última década.

Surgiram, então, rumores de uma possível turnê do RBD no Brasil em 2023, depois que a data de um suposto show foi adicionada à agenda de eventos do estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, a equipe da Arena BSB afirmou ao Estadão que tudo não passava de “fake news”. Segundo a assessoria, a data é falsa e foi criada por um grupo de fãs. No site oficial da empresa também não tem nenhuma agenda confirmada com os integrantes.

RBD foi uma banda mexicana que marcou uma geração de adolescentes no início dos anos 2000. O grupo pop foi criado a partir da novela Rebelde, televisionada entre os anos de 2004 e 2006. Já as atividades da banda seguiram até 2009, com o lançamento do último álbum de estúdio, Para Olvidarte de Mí.

Gabriela Piva, especial para o Estadão

