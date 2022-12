Congresso dos EUA deve aprovar pacote de gastos para evitar paralisação

Por Estadão - Estadão 0

Legisladores do Congresso dos Estados Unidos devem aprovar nesta semana um projeto de lei de gastos bipartidário, totalizando US$ 1,7 trilhão, para financiar agências e programas governamentais. Com possibilidade de ser aprovado já nesta segunda-feira, o grande pacote tem o objetivo de evitar uma paralisação e financiar o governo até setembro de 2023.

Para entrar em vigor, o pacote de gastos precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados até o final da semana, visto que o financiamento do governo chega ao fim na noite de sexta-feira, 23.

“Espero que eles sejam capazes de produzir o texto de um projeto de lei de financiamento do governo bipartidário que possa ser aprovado no Senado antes de nosso prazo final na próxima quinta-feira”, afirmou o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, na semana passada.

Por ser a última proposta que o Congresso votará antes da pausa para os feriados de fim de ano, congressistas passaram semanas fazendo lobby para anexar outros projetos de lei, incluindo sobre financiamento para a Ucrânia e mudanças na política tributária.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

