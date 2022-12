Lula faz visita de cortesia a ministros do Superior Tribunal de Justiça

Por Estadão - Estadão 0

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 10h desta segunda-feira, 19, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para uma reunião de cortesia com ministros da Corte. O compromisso não consta da agenda oficial do petista. Lula estaria reunido com 25 dos atuais 32 ministros da Corte, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele já havia feito o mesmo com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

