Taxas de juros têm leve alta após STF tirar Bolsa Família do teto de gastos

Os juros futuros começaram a segunda-feira, 19, em alta moderada, acompanhando o sinal do dólar e dos juros dos Treasuries longos, e após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, de R$ 600 não está inscrito na regra do teto de gastos, garantindo a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional.

Pouco antes do fechamento deste texto, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,68%, de 13,62% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 subia a 13,83%, de 13,77%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,98%, de 13,93% no ajuste de sexta-feira.

