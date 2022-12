Jhojan Julio tem contrato rescindido pelo Santos e retorna à LDU

Por Estadão - Estadão 0

A passagem do atacante Jhojan Julio pelo Santos chegou ao fim neste sábado. O clube anunciou que acertou oficialmente a rescisão contratual do equatoriano de 24 anos, que estava emprestado pela LDU e tinha vínculo com o clube alvinegro até maio de 2023. Com o encerramento do contrato, ele volta para o time do Equador.

Jhojan Julio chegou ao Santos no final de março deste ano. Teve sequência como titular ao longo de abril e no início de junho, mas perdeu espaço. Entre julho e novembro, foi utilizado em apenas três jogos. Embora tenha sido relacionado com bastante frequência, passou a maior parte das partidas desse período no banco de reservas. No total, foi a campo 21 vezes com a camisa alvinegra, marcou um gol e deu duas assistências.

O equatoriano deixa o Santos pouco mais de uma semana depois da contratação do atacante colombiano Stiven Mendoza, destaque do Ceará na temporada passada e aposta da equipe santista para ter mais poder ofensiva. Ao longo de 2022, Mendoza marcou 20 gols em 53 jogos.

O clube alvinegro também se reforçou em outros setores. Trouxe o zagueiro Messias, ex-Ceará, e do volante Dodi, ex-Kashiwa Reysol, além do lateral-direito João Lucas, que estava no Cuiabá. Todos os novos contratados se apresentaram nesta semana e estão treinando sob o comando do treinador Odair Hellmann.

