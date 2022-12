PF apreende 29 armas e 7 mil munições com investigados por bloqueios

Por Estadão - Estadão 0

A Polícia Federal prendeu dois suspeitos em flagrante – além de cumprir quatro prisões por mandado – e apreendeu 29 armas e mais de 7 mil munições, inclusive de grosso calibre, durante a operação realizada anteontem contra supostos organizadores e financiadores de bloqueios de rodovias e atos antidemocráticos na frente de quartéis. O movimento foi iniciado após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva.

As informações constam de balanço realizado com dados contabilizados até as 11h59 de ontem. Os investigadores também confiscaram 40 celulares, três HDs, quatro notebooks e nove passaportes.

Imagens feitas pelos investigadores mostram o arsenal apreendido em Fraiburgo e São Miguel do Oeste (SC). Entre as armas, há uma submetralhadora e um fuzil, além de rifles com lunetas.

O armamento foi encontrado durante o cumprimento dos mais de cem mandados de busca e apreensão expedidos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alvos

A apuração mira líderes, organizadores, financiadores e fornecedores de apoio logístico a bloqueios de rodovias, entre outros. As medidas cumpridas são resultado de informações colhidas por relatórios de inteligência enviados por Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal nos Estados.

Relatório de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina havia indicado possíveis líderes dos atos antidemocráticos em São Miguel do Oeste e em Fraiburgo. No caso desta última, os policiais citaram supostos responsáveis por bloqueio na Rodovia SC-355.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

