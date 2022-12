William Pottker deixa o Avaí para acertar com o Coritiba: 'Eterno agradecimento'

Por Estadão - Estadão 0

O atacante William Pottker não irá defender o Avaí na próxima temporada. Ele usou as redes sociais para se despedir da torcida avaiana, mostrando muita gratidão. Ainda em contrato vigente com o Cruzeiro, ele será emprestado desta vez ao Coritiba.

“Nunca foi tão difícil fazer uma despedida por tudo que envolveu essa minha passagem pelo Avaí. Quero agradecer a todos que trabalham no clube e que fizeram com que eu me sentisse em casa! Saibam que sou muito grato a todos. Torcedor avaiano, com toda dificuldade que tivemos esse ano, quero parabenizá-los por sempre estarem presente, mesmo com chuva e aquele vento sul, a Ressacada estava lotada, e sempre levarei essa lembrança comigo. Meu eterno agradecimento!”, postou o jogador nas redes sociais.

O Avaí tinha a intenção de manter Pottker no elenco, mas a proposta financeira do Coritiba foi bem maior do que o clube catarinense poderia pagar no momento. Nesta temporada, o atacante fez 27 jogos com a camisa avaiana e marcou três gols. Tem passagens também por Ponte Preta, Internacional e Figueirense, entre outros.

A estreia no Campeonato Catarinense está marcada para 14 de janeiro, às 16h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

